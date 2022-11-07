В Запорожье мужчина передавал Шарию данные о ракетных обстрелах города

Правоохранители задержали в Запорожье мужчину, работавшего на пророссийского Шария.

СБУ в Запорожье задержала брогера, работавшего на Телеграмм-канал Шария. Мужчина передавал оккупантам информацию о последствиях вражеских ударов по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, блогер создал специальную интернет-платформу, на которой обнародовал фото- и видеоматериалы с комментариями и текстовым описанием событий. Уже потом представители спецслужб РФ получали эту информацию и смотрели на результаты ракетных атак по городу.

"Сюжеты" блогера активно использовал прокремлевский пропагандист шарий для наполнения собственного телеграмм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Из "перепощенных" видео из Запорожья он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов. Также медиафайлы блогера мониторили оккупационные группировки России на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Мужчину задержали при попытке очередного распространения информации. Блогеру грозит до 12 лет заключения.

Напомним, что в Испании закрыли дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария, поскольку тот больше не находится в стране.

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