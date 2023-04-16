В Запорожье на Пасху во время воздушной тревоги слышны взрывы

Официальной информации пока нет.
В Запорожье на Пасху 16 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает "Общественное".
В городе в 21:23 объявили о воздушной тревоге. Через несколько минут раздались взрывы.
Пока обстоятельства нападения неизвестны.
Напомним, 14 апреля более 60 раз в течение одних суток из артиллерии, авиацией, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Тяжелее всего было в прифронтовых селах Пологовского района, возле Каменского, Орехова и на Гуляйполье. Из-за интенсивного вражеского огня, туда крайне редко добираются гражданские волонтеры.
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