В Запорожье обустроили вещевой хаб для гуманитарной помощи местным жителям

В Запорожье обустроили вещевой хаб для гуманитарной помощи местным жителям

Там будут рассортировать одежду и вещи, поступившие как гуманитарная помощь.

В Запорожье обустраивают гуманитарный вещевой хаб, где будут размещать и сортировать поступившую в город гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что, прежде всего, в хабе будут рассортировывать одежду и вещи, поступившие как гуманитарная помощь.

Уже с 11 марта этот пункт сможет обеспечивать отгрузку мужской, женской, детской одежды, постельного белья, одеял для пострадавших украинцев. Также каждый может приобщиться к сбору и работе по сортировке одежды в качестве волонтера хаба.

В ОВА подчеркивают, что областной гуманитарный штаб отрабатывает заявленные потребности общин и направляет необходимый груз при первой возможности. В настоящее время Запорожье готовится к приему новой партии лекарства. Медикаменты закончились на складах из-за нарушения логистики доставки во время боевых действий.

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