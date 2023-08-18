В Запорожье объявляли воздушную тревогу из-за пусков ракет С-300

Мониторинговые каналы сообщили, что оккупанты осуществили несколько пусков ракет.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Запорожской области из-за пуска ракет С-300.

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О воздушной тревоге было сообщено в Telegram Воздушных сил.

Воздушная тревога была объявлена в час ночи.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что возможны пуски ракет с ЗРК С-300 в направлении Запорожья и населенных пунктов Запорожского района.

Мониторинговые каналы сообщили, что оккупанты осуществили три пуска ракет в сторону Запорожского района.

Также сообщалось, что одна из ракет разорвалась недалеко от места пусков.

Отбой воздушной тревоги объявили в половине второго ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131".

Кроме того, мы ранее информировали, что в четверг, 17 августа, по всей территории Украины четырежды объявляли масштабную воздушную тревогу.

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