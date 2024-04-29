В Запорожье оккупанты ударили по территории предприятия – что известно

Оккупационные войска России днем 28 апреля нанесли удар по Запорожью во время воздушной тревоги. В результате атаки есть попадание по территории предприятия.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"В течение боевых суток оккупанты атаковали ракетами Запорожья. К сожалению, есть попадания по территории одного из предприятий. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли из артиллерии 10 населенных пунктов. В результате вражеских атак ранен гражданский человек, повреждены частные дома.

Напомним, офицер ВСУ рассказал о последствиях в случае оккупации Часового Яра.

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