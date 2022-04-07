В Запорожье отменили длительный комендантский час, действовавший в выходные

В выходные будет такая же комендантская, как и в течение рабочих дней недели.

В Запорожье изменили продолжительность комендантского часа, который будет действовать в выходные — в субботу и воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Теперь комендантский час будет начинаться в 21:00, а заканчивается в 05:00. К слову, две недели подряд в городе в выходные был длительный комендантский час. Он действовал с 20:00 субботы до 05:00 понедельника.

"Исходя из сложившейся на сегодняшний день обстановки и с целью поддержки малого и среднего бизнеса, который играет значительную роль в экономике Украины, в эти выходные, как и в другие дни недели, будет действовать комендантский час: он будет ежедневно начинаться в 21:00 и продлится до 05:00 утра", — сообщили в ОВА.

В городе магазины, аптеки, заведения сферы обслуживания будут работать по своим установленным графикам.

Кроме того, региональная комиссия ввела ограничения по посещению населением лесов, лесных массивов, лесопарковых зон, лесополос, в том числе зон отдыха на их территории, парков, рекреационных зон, садов, скверов, прибрежных зон водохранилищ, кроме случаев служебной необходимости.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 7 апреля, противовоздушная оборона уничтожила три российские крылатые ракеты над Запорожьем. Накануне вечером и утром в городе долго звучали сирены. Кроме того, в разных районах Запорожья люди слышали взрывы.

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