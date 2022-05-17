В Запорожье подростки пошли на сотрудничество с оккупантами — ОВА

Подростки участвуют в мародерстве и докладывают россиянам о домах, владельцы которых уехали.
В селе Инженерное Пологовского района Запорожской области местные подростки пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
В частности, подростки передавали информацию о заброшенных домах и оставшихся в них материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.
Запорожская ОВА напоминает, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству. Также к ответственности будут привлечены и родители этих детей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские оккупанты обстреливают мирное население.
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