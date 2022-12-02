В Запорожье после каждого взрыва оккупанты обыскивают дома, забирают в плен за украинскую символику или оружие

Захватчики используют пленных в основном для рытья окопов, которые они строят вокруг Мелитополя для формирования линии обороны.

В Запорожской области оккупанты после каждого взрыва обыскивают дома, забирают в плен за украинскую символику или оружие.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии "Медиацентр Украина-Укринформ".

"После каждого взрыва в каждом населенном пункте рашисты проводят тотальную фильтрацию и тотальный разбор по каждому дому. Например, в Михайловке после того, как за два дня были дважды уничтожены их формирования, они обошли каждый дом, провели обыск в каждом доме. И если находили какую-то украинскую символику или оружие — даже охотничье — этих людей забирали на допрос, забирали в плен массово. Такая тенденция продолжается", — рассказал Федоров.

По словам мэра, пленных захватчики используют в основном для рытья окопов, которые они строят вокруг Мелитополя для формирования линии обороны.

Напомним, американские аналитики из Института исследования войны. сообщают, что захватчики готовятся к отступлению в Запорожской области.

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