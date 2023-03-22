В Запорожье после ракетного удара на изуродованном балконе уцелел флаг Украины (фото)

В результате ракетного удара в Запорожье повреждены два многоэтажных дома.

Российские захватчики днем ​​22 марта во время воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет попала в две многоэтажки. В Сети появилось фото флага Украины – развевающегося на одном из балконов квартиры, пострадавшего в результате удара.

Соответствующее фото опубликовал местный портал 061.ua.

Фото: портал 061.ua

Ракетный удар по Запорожью 22 марта

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы – ракета попала в два жилых дома.

Пока известно о 25 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). Один человек погиб.

Оккупанты атаковали Запорожье шестью ракетами.

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