В Запорожье после ракетного удара на изуродованном балконе уцелел флаг Украины (фото)

В результате ракетного удара в Запорожье повреждены два многоэтажных дома.
Российские захватчики днем 22 марта во время воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Запорожью, одна из ракет попала в две многоэтажки. В Сети появилось фото флага Украины – развевающегося на одном из балконов квартиры, пострадавшего в результате удара.
Соответствующее фото опубликовал местный портал 061.ua.
Ракетный удар по Запорожью 22 марта
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы – ракета попала в два жилых дома.
Пока известно о 25 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). Один человек погиб.
Оккупанты атаковали Запорожье шестью ракетами.
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