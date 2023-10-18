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В Запорожье повреждено более 40 домов после ночной атаки: фото с места событий

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Запорожье повреждено более 40 домов после ночной атаки: фото с места событий

В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Спасатели проводят поисковые работы в разрушенном доме.

В результате ракетных обстрелов Запорожья в ночь на 18 октября были повреждены многоэтажки, частные дома, учебные и медицинские учреждения.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Он проинформировал, что городские службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела Запорожья. Спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы ведут поисковые работы в разрушенном доме.

"В настоящее время зафиксировано, что ночью было повреждено около 30 многоэтажек (преимущественно в них вылетели окна). Также пострадали 11 частных домов, 2 учебных и 2 медицинских заведения. Обследование продолжается", — говорится в сообщении.

Куртев также отметил, что городские службы вместе с волонтерами закрывают выбитые окна листами OSB. С места атаки вывозят строительный мусор, а ремонтники чинят сети наружного освещения и контактную сеть электротранспорта.

В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / © Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
В Запорожье ликвидируют последствия ночного ракетного обстрела / Фото: Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Ракетный удар по Запорожью

Российские войска в ночь на 18 октября обстреляли Запорожье шестью ракетами. В частности, захватчики попали в жилой многоквартирный дом, разрушив несколько его этажей. В результате атаки погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Три человека сейчас считаются пропавшими без вести.

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Дата публикации
Просмотры
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