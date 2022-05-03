В Запорожье прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя: фото

В Запорожье прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя и Запорожской области.

Сейчас это люди, которым удалось выбраться частным транспортом.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Запорожье прибыла колонна людей. Это жители Мариуполя и Запорожской области, эвакуированные частным автотранспортом. Колонна с людьми, эвакуированными из "Азовстали", задерживается", — говорится в сообщении.

Суспільне

Начальник управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета Алексей Савицкий сообщил, что предварительно в колонне прибыло более 200 человек.

Суспільне

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