В Запорожье прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя: фото

В Запорожье прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя и Запорожской области.
Сейчас это люди, которым удалось выбраться частным транспортом.
Об этом сообщает "Суспильне".
"В Запорожье прибыла колонна людей. Это жители Мариуполя и Запорожской области, эвакуированные частным автотранспортом. Колонна с людьми, эвакуированными из "Азовстали", задерживается", — говорится в сообщении.
Начальник управления по работе с молодежью и семьей Запорожского городского совета Алексей Савицкий сообщил, что предварительно в колонне прибыло более 200 человек.
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