В Запорожье прибыли автобусы с эвакуированными из "Азовстали" мариупольцами — ООН

В Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщило 3 мая представительство ООН в Украине.
"Хорошие новости! Гражданские жители, эвакуированные из мариупольского сталелитейного завода "Азовсталь", добрались до безопасного места в Запорожье", — говорится в сообщении.
В ООН добавили, что будут продолжать привлекать стороны конфликта и делать все возможное, чтобы поддержать безопасный переход мирных жителей, находящихся в ловушке в районах, пострадавших от войны.
Good news!— OCHA Украина (@OCHA_Ukraine) May 3, 2022
Civilians evacuated from Azovstal steel plant в Мариуполе должны были заботиться о безопасности в Запорожье, думая о @UN & @ICRC joint efforts.
Все начинается в борьбе с сторонами к conflict & all we can to support sefe passage for civilians trapped in war-impact areas. pic.twitter.com/9d3NuHORzN
"Я с облегчением подтверждаю, что операция безопасного вывоза из Мариуполя прошла успешно. Люди, с которыми я ехала, рассказывали мне ужасные истории об аде, который они пережили. Я думаю о людях, которые остаются в ловушке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", — заявила Оснат Лубрани, координатор системы ООН в Украине.
Им доказано, что твердая попытка работы от Мариупола была успешной.— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022
The I я travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.
I'm thinking о людях, которые остались перебиты. Мы будем все, чтобы помочь им. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8
Соответствующие видео и фото с мариупольцами выложили и телеграм-каналы.
Следует отметить, что 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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