В Запорожье прибыли автобусы с эвакуированными из "Азовстали" мариупольцами — ООН

В Запорожье прибыли автобусы с эвакуированными из "Азовстали" мариупольцами — ООН

В Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщило 3 мая представительство ООН в Украине.

"Хорошие новости! Гражданские жители, эвакуированные из мариупольского сталелитейного завода "Азовсталь", добрались до безопасного места в Запорожье", — говорится в сообщении.

В ООН добавили, что будут продолжать привлекать стороны конфликта и делать все возможное, чтобы поддержать безопасный переход мирных жителей, находящихся в ловушке в районах, пострадавших от войны.

Good news!



Civilians evacuated from Azovstal steel plant в Мариуполе должны были заботиться о безопасности в Запорожье, думая о @UN & @ICRC joint efforts.

Все начинается в борьбе с сторонами к conflict & all we can to support sefe passage for civilians trapped in war-impact areas. pic.twitter.com/9d3NuHORzN — OCHA Украина (@OCHA_Ukraine) May 3, 2022

"Я с облегчением подтверждаю, что операция безопасного вывоза из Мариуполя прошла успешно. Люди, с которыми я ехала, рассказывали мне ужасные истории об аде, который они пережили. Я думаю о людях, которые остаются в ловушке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", — заявила Оснат Лубрани, координатор системы ООН в Украине.

Им доказано, что твердая попытка работы от Мариупола была успешной.

The I я travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking о людях, которые остались перебиты. Мы будем все, чтобы помочь им. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8 — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022

Соответствующие видео и фото с мариупольцами выложили и телеграм-каналы.

Следует отметить, что 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.