Эвакуация из Мелитополя / скриншот с видео

В Запорожье прибыли мелитопольцы, которые почти четыре дня ждали эвакуации — Тимошенко

529 жителей Мелитополя добрались до безопасного места.

В Запорожье наконец-то прибыли 529 мелитопольцев, которые почти четыре дня ждали эвакуации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"529 мелитопольцев, которые ждали эвакуации почти 4 дня, наконец-то в Запорожье", — говорится в сообщении.

Отметим, ситуацию в Мелитопольском районе называют сложной. Гуманитарные грузы из Запорожья из-за действий российских оккупантов не попадают к мелитопольцам. Кроме того, захватчики блокируют выдачу людям необходимых медикаментов.

Кроме того, российские войска не выпускают из города автобусы, предназначенные для эвакуации.

Всего в течение 9 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 4 532 человека. Оккупанты отказались пропустить по согласованному маршруту автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.

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