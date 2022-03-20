В Запорожье прибыли почти 4 тысячи мариупольцев — Верещук

Для эвакуации было привлечено 11 автобусов.

В воскресенье, 20 марта, из блокадного Мариуполя в Запорожье добрались почти 4-4 тысячи человек.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Из города Мариуполь в город Запорожье сегодня прибыло 3985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом. Для эвакуации мариупольцев из Бердянска сегодня было привлечено 11 автобусов, которые уже сейчас, на эту минуту доехали в Запорожье и люди смогут получить тепло, одежду, еду, медикаменты, — все, в чем они так нуждаются.

Завтра с утра мы планируем отправить в направлении Мариуполя около 50 автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – это площадь перед городским спорткомплексом по улице Мелитопольское шоссе, 27.

В Бердянске действует горячая линия, на нее можно обращаться за помощью по временному размещению и эвакуации в Запорожье. Номера горячей линии: +380504397529, а также 36276 и 35252.

Также мы провели переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности Мелекино.

Еще раз напоминаю, что в Бердянске продолжают заправлять автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту из Мариуполя в Запорожье.

Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а, улица Мелитопольское шоссе, 87б. Просим с пониманием отнестись к очередям", — отметила Верещук.

Напомним, что в воскресенье из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего эвакуировано за сегодня 7 295 человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.