В Запорожской области продолжаются бои с врагом: украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов

За сутки уничтожены шесть российских военных.

На Запорожском направлении продолжаются бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, накануне, 28 марта, в районе Степногорска оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций украинских военных. Впрочем, есть и участки, на которых силы Обороны переходят к контратакам.

Куртев подчеркнул, что украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу врага. "По состоянию на вчерашний вечер было уничтожено шесть оккупантов и еще 12 ранены. Кроме того, ликвидированы три вражеских автомобиля, один "Град" и один беспилотник. По информации местных жителей, сейчас рашисты пытаются пополнить силы и активно передвигают свою технику из Энергодара в сторону Васильевки", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, уже несколько дней в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду. В частности, обещают списание коммунальных и банковских долгов. Также предлагают жителям города вступать в ряды "новой милиции".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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