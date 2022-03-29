В Запорожской области продолжаются бои с врагом: украинская оборона уничтожает живую силу оккупантов

За сутки уничтожены шесть российских военных.
На Запорожском направлении продолжаются бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, накануне, 28 марта, в районе Степногорска оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций украинских военных. Впрочем, есть и участки, на которых силы Обороны переходят к контратакам.
Куртев подчеркнул, что украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу врага. "По состоянию на вчерашний вечер было уничтожено шесть оккупантов и еще 12 ранены. Кроме того, ликвидированы три вражеских автомобиля, один "Град" и один беспилотник. По информации местных жителей, сейчас рашисты пытаются пополнить силы и активно передвигают свою технику из Энергодара в сторону Васильевки", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, уже несколько дней в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду. В частности, обещают списание коммунальных и банковских долгов. Также предлагают жителям города вступать в ряды "новой милиции".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Россия больше не требует "денацификации" Украины — The Financial Times
- "Это будет означать третью мировую войну": Зеленский допустил провал переговоров с Путиным и рассказал о последствиях
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы