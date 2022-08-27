В Запорожье прогремел взрыв: местные власти назвали причину

В субботу, 27 августа, после обеда местные жители Запорожья сообщали о звуке, подобном взрыву.

Впоследствии местные власти объяснили, что звуки, которые слышали жители Запорожья, это работа Воздушных сил ВСУ.

Об этом в телеграмме написал секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Звук взрыва, который сегодня слышали запорожцы, это результат работы наших противовоздушных сил. Берегите себя и верьте в наших воинов!", — коротко объяснил он.

Больше деталей об инциденте мэрия не сообщила.

Напомним, около 13.00 в местных пабликах появилось сообщение, что жители Запорожья слышали звук взрыва. Какая была причина взрыва – не сообщалось.

Заметим, в Запорожской области в течение суток – неспокойно. Ночью и утром слышались громкие звуки взрывов в областном центре. Местные власти сообщили, что рано утром враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупант атаковал объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Частичная эвакуация Запорожской, Харьковской и Николаевской областей

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