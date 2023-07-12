В Запорожье прогремели сильные взрывы: пострадали люди, отдыхавшие в парке (фото)

Во время атаки оккупантов пострадали шесть человек.

В Запорожье в среду, 12 июля, прогремели сильные взрывы. Российские террористы атаковали город неизвестным военным объектом (данные о нем устанавливаются).

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Власюк.

Взрыв в Запорожье раздался 12 июля ориентировочно в 12:30. Оккупанты атаковали город неизвестным военным объектом. Из-за удара россиян пострадало 6 человек, среди которых есть ребенок.

Последствия атаки Запорожья / Фото: Суспільне

Местные телеграмм-каналы сообщают, потерпевшие – это люди, которые просто отдыхали в одном из городских парков. Также там есть разрушение в обычных жилых домах.

Напомним, российская террористическая армия 7 июля нанесла ракетный удар по Запорожью. Оккупанты обстреляли город ракетами С-300 и попали в объект инфраструктуры.

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