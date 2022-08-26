В Запорожье прогремели взрывы: "хлопок" на вражеских складах и работа ПВО

Взрывы раздались 26 августа на складах российских оккупантов на территории Новобогдановской громады Мелитопольского района.

Жители громады слышали несколько взрывов и сейчас видны задымления.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление", — говорится в заявлении.

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"Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", — добавил городской голова.

В то же время глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в области работала украинское ПВО, поэтому были слышны звуки взрывов.

"Без паники! Сработала ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призвал глава области.

Позже Старух сообщил, что со стороны Васильевки оккупанты атаковали населенные пункты вблизи Запорожья.

"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре – это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим", – говорится в заявлении.

Напомним, 26 августа в Бердянске подорвали авто "заместителя начальника" "ГАИ" Александра Колесникова. От полученных ран он умер в больнице.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 26 августа 2022 года

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