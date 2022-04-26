В Запорожье произошло несколько взрывов: что известно

В Запорожье произошло несколько взрывов: что известно

Утром 26 апреля, около 6:50, в Запорожье попали российские ракеты. Были слышны не менее трех взрывов.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев призвал горожан не распространять фото и видео последствий в Сети.

"Запорожье. Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", — отметили в областной военной администрации.

Напомним, российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры Запорожской области, а на захваченных территориях региона проводят принудительную мобилизацию.

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