В Запорожье ракета ударила по жилой пятиэтажке (фото)

В результате российского ракетного удара утром 21 октября в Запорожье пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Фото пострадавшей от обстрела пятиэтажки опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, утром 21 октября российская армия также атаковала Харьков. Враг нанес ракетный удар по предприятию в городе. В результате пострадало шесть человек, есть разрушения.

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