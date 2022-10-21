В Запорожье ракета ударила по жилой пятиэтажке (фото)

Российская ракета сделала дырку в стене жилого дома.
В результате российского ракетного удара утром 21 октября в Запорожье пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Фото пострадавшей от обстрела пятиэтажки опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Напомним, утром 21 октября российская армия также атаковала Харьков. Враг нанес ракетный удар по предприятию в городе. В результате пострадало шесть человек, есть разрушения.
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