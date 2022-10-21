Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье ракета ударила по жилой пятиэтажке (фото)

Дата публикации
Просмотры
2931
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье ракета ударила по жилой пятиэтажке (фото)

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Российская ракета сделала дырку в стене жилого дома.

В результате российского ракетного удара утром 21 октября в Запорожье пострадали жилые дома и инфраструктура города. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Фото пострадавшей от обстрела пятиэтажки опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

© Facebook/Антон Геращенко
Фото: Facebook/Антон Геращенко
© Facebook/Антон Геращенко
Фото: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, утром 21 октября российская армия также атаковала Харьков. Враг нанес ракетный удар по предприятию в городе. В результате пострадало шесть человек, есть разрушения.

Россия – самый отмороженный международный преступник: обращение Зеленского за 20 октября

Россия – самый отмороженный международный преступник: обращение Зеленского за 20 октября

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация