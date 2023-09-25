В Запорожье расстреляли двух российских оккупантов (фото)

Другие оккупанты слышали стрельбу в три часа ночи.

В оккупированном селе в Запорожье застрелили двух российских захватчиков. Их с огнестрельными ранениями в голову нашли возле одного из жилых домов села Луговка.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, окупантов застрелили неизвестные. Их нашли с огнестрельными ранениями в голову.

Убитыми оказались рядовые в/ч 54685 Максим Савушкин и Максим Чапликас. Другие оккупанты слышали стрельбу в три часа ночи, а также видели выезжавший с места убийства пикап.

Российский оккупант Максим Савушкин / Фото: соцмережі

Российский оккупант Максим Чапликас

Напомним, что ВСУ взяли в плен эксмера российского города.

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