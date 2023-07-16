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В Запорожье раздались взрывы: городской совет рассказал об атаке на город

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Запорожье раздались взрывы: городской совет рассказал об атаке на город

Ночью 16 июля Россия атаковала Запорожье. ФОТО: Анатолий Куртев/Telegram

В результате атаки пострадал человек.

В ночь на 16 июля Россия снова нанесла удар по Запорожью. На этот раз атаковала инфраструктурный объект, который получил повреждения.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев утром 16 июля.

К сожалению, по его словам, в результате атаки пострадал человек. От взрывной волны в близлежащих постройках вылетели окна.

Также по состоянию на 08:30 утра в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Куртев подчеркнул, что аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения.

Добавим, что воздушная тревога в Заопазской области была объявлена в 04:14 и продолжалась до 05:27.

Если дом получил повреждения, в горсовете сообщают, что можно обратиться на 15-80 (из стационарных) и на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (с мобильных).

Как сообщалось ранее, ночью 16 июля взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. Оккупационные "власти" заявили, что якобы сработала российская ПВО в Севастополе. Гауляйтер города Михаил Развозжаев прокомментировал и заныл об атаке на город.

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Дата публикации
Просмотры
1403
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