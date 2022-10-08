В Запорожье раздались взрывы: Старух заявил о вражеской атаке

Взрывы в Запорожье раздались вечером 8 октября. Глава ОВА Александр Старух сообщил об атаке со стороны российских военных.

Об этом он написал в Сети.

"Внимание! Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом", – говорится в заявлении главы Запорожской ОВА.

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Местные паблики распространили видео со звуком взрыва в Запорожье и сообщили о возможной работе ПВО.

"Подписчики пишут, что окна трясло знатно. Также сообщают о поднимающемся в городе дыме. Друзья, берегите себя!" – говорится в сообщении Telegram-канала "Труха Запорожье".

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Атаки по Запорожью

Российские военные каждый день, а то и несколько раз в сутки атакуют Запорожье то ракетами, то дронами-камикадзе. Так, 7 октября оккупанты атаковали двумя дронами объекты критической инфраструктуры города. Кроме того, ранения обломками получил один человек.

В этот же день Запорожье снова оказалось под российскими обстрелами. По данным местных властей, над одной из громад Запорожского района ПВО уничтожила три вражеских ракеты. К счастью, пострадавших нет.

Отметим, что 8 октября стало известно о росте количества жертв в результате произошедшего 6 октября ракетного обстрела Запорожья. Так, под завалами было обнаружено 19 тел.

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