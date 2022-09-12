В Запорожье раздавались взрывы: в ОВА рассказали первые детали

В ночь на 12 сентября в Запорожье были слышны взрывы.
Российские оккупационные войска около 00:40 нанесли ракетный удар по областному центру.
Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.
Как сообщается, в результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.
"По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", — написал он.
Как сообщалось, Зеленский вечером 11 сентября обратился к россиянам и показал последствия их ракетных ударов по Украине.
Напомним, Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности
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