В Запорожье раздавались взрывы: в ОВА рассказали первые детали

В ночь на 12 сентября в Запорожье были слышны взрывы.

Российские оккупационные войска около 00:40 нанесли ракетный удар по областному центру.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

Как сообщается, в результате обстрела пострадавших, к счастью, нет.

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"По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", — написал он.

Как сообщалось, Зеленский вечером 11 сентября обратился к россиянам и показал последствия их ракетных ударов по Украине.

Напомним, Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности

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