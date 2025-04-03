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В Запорожье раздаются взрывы в разных районах города: что известно
Последствия прилета в городе устанавливаются. Однако враг ударил и по одной из общин области. Там произошло возгорание нежилого помещения.
В Запорожье поздно вечером 3 апреля раздалось несколько взрывов в разных районах города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Находитесь в безопасных местах», — призвал Иван Федоров.
Также, по его информации, враг атаковал одну из общин области. Там произошло возгорание нежилого помещения. Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, 3 апреля россияне массированно обстреливают Харьков. Есть попадания, пожары и раненые.
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