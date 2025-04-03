ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье раздаются взрывы в разных районах города: что известно

Последствия прилета в городе устанавливаются. Однако враг ударил и по одной из общин области. Там произошло возгорание нежилого помещения.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
воздушная тревога 3 апреля

Воздушная тревога раздается в Запорожье и области / © ТСН.ua

В Запорожье поздно вечером 3 апреля раздалось несколько взрывов в разных районах города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Находитесь в безопасных местах», — призвал Иван Федоров.

Также, по его информации, враг атаковал одну из общин области. Там произошло возгорание нежилого помещения. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, 3 апреля россияне массированно обстреливают Харьков. Есть попадания, пожары и раненые.

Читайте также

Дата публикации
Количество просмотров
425
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie