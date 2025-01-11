В Запорожье россияне атаковали автомобиль с людьми: полиция показала последствия

В Запорожье, в Приморском районе, утром 11 января, российские военные совершили атаку ударным дроном, в результате которого погиб один человек, а еще четверо ранены. В частности, водитель получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"В 06:15 оккупанты попали по гражданскому автомобилю, в котором пятеро местных жителей направлялись на работу. Беспилотник попал в переднюю часть автомобиля, произошел взрыв", — говорится в сообщении.

По информации полиции, 45-летний водитель получил тяжелые ранения, а трое пассажиров — мужчина 59 лет и женщины в возрасте 49 и 51 лет — получили легкие травмы. Полицейские с большим трудом смогли приблизиться к месту взрыва для осмотра и эвакуации тела погибшей.

Наслідки атаки у Запоріжжі / Фото: Нацполіція

Отмечается, что российские военные удерживали несколько ударных дронов в воздухе, препятствуя доступу к месту происшествия.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы, правоохранители приступили к расследованию.

Наслідки атаки у Запоріжжі / Фото: Нацполіція

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью россияне атаковали село Приморское, а утром обстреляли гражданский автомобиль с пятью людьми.

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