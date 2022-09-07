На Запорожье россияне обстреляли людей, получавших гуманитарную помощь: много погибших и раненых

Российские оккупанты расстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.
Трагедия произошла в с. Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Приблизительно в 15:40 враг обстрелял "Градом" с. Малая Токмачка Пологовского района. В одном из дворов находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.
На месте трагедии погибли три человека. Еще семь человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.
Напомним, жителей Орехова призывают эвакуироваться из-за активных боевых действий.
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