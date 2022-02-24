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В Запорожье россияне попали по пункту радиолокационных станций

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Видео из соцсетей показывают разрушения.

В Запорожье с утра ударили по пунктам противовоздушной обороны. Ракетные выстрелы пришлись на окраину города.

Об этом сообщает ТСН.

Удары поразили пункты радиолокационных станций. На видео из соцсетей видны разрушенные локаторы.

Источники ТСН говорят о погибших из числа военных, власти пока эту информацию не комментируют

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