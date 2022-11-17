В Запорожье россияне разбомбили двухэтажный дом: под завалами оказались люди (фото)

Оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру Украины.
Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 16 ноября, обстреляли инфраструктуру 20 населённых пунктов Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Российские террористы обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе таких населенных пунктов: Вольнянск, Орехов, Щербаки, Ольговское, Успеновка, Павловка, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоандреевка, Ровнополье, Волшебное, Новоданиловка, Красное, Красное,, Малые Щербаки.
"Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", — говорится в сообщении.
Глава ОВА Александр Старух добавил, что в ночь на 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. В результате попадания трех ракет разрушений подверглись гражданские постройки.
В частности, россияне разбомбили двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли.
В ОВА также рассказали, что за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 176 человек, из них 25 – дети.
На Запорожском направлении ситуация за последние сутки без существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей.
Напомним, около пяти утра 16 ноября армия РФ тремя ракетами разбила придорожный ресторан в селе Запорожского района.
"Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", — писали в ОВА.
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