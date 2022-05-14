В Запорожской области россияне строят многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться, — Генштаб

Захватчики государства-террориста России хотят удержать занятые позиции в Запорожье.
Российские оккупанты готовятся к построению многоэшелонной обороны. Таким образом, россияне пытаются удержать оккупированные территории в Запорожской области.
Об этом 14 мая сообщили в сводкеГенерального штаба ВСУ.
Россияне ведут активную подготовку к созданию линий обороны.
"На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры по построению оккупантами многоэшелонированной обороны", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, начались 80 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Подробнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба за 14 мая.
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