В Запорожской области россияне строят многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться, — Генштаб

В Запорожской области россияне строят многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться, — Генштаб

Захватчики государства-террориста России хотят удержать занятые позиции в Запорожье.

Российские оккупанты готовятся к построению многоэшелонной обороны. Таким образом, россияне пытаются удержать оккупированные территории в Запорожской области.

Об этом 14 мая сообщили в сводкеГенерального штаба ВСУ.

Россияне ведут активную подготовку к созданию линий обороны.

"На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры по построению оккупантами многоэшелонированной обороны", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, начались 80 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Подробнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба за 14 мая.

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