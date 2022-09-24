В Запорожье российская ракета попала в жилищный сектор: в ОВА показали последствия атаки

Ночью российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью.
Одна ракета попала в жилищный сектор Запорожья. В многоэтажке возник пожар. Один человек погиб, а семь жителей получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, жертв могло быть больше. Впрочем, спасатели хорошо сделали свое дело. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет, подчеркнули в ОВА.
"Разрушенные дома, изуродованные жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить. Но враг уже обречен. Держимся, помогаем друг другу", — подчеркнул Старух.
Напомним, начались 213 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян у Соледара и Авдеевки, поражены пункты управления врага и склады. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.
Читайте также:
- Россияне "Градами" и "Ураганами" обстреляли Никопольщину: двое раненых, повреждены более 20 домов
- Пытки и изнасилование детей на глазах родных: следователи ООН озвучили доказательства зверств россиян в Украине
- ВСУ отбросила врага от Криворожского района: жители готовятся зимовать в разбитых домах