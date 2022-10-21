В Запорожье российская ракета ударила рядом с полицейским авто: пострадали патрульные (фото)

Утром 21 октября в Запорожье российская ракета С-300 ударила рядом с полицейским авто. Взрывной волной и обломками повредил служебный автомобиль, патрульные получили травмы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Подарок" от рашистов взорвался возле служебного авто запорожских патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы. Патрульным предоставляется вся необходимая помощь", — написал он.

Напомним, утром 21 октября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Пострадали жилые дома и инфраструктура города. Одна из ракет пробила дыру в пятиэтажном здании.

Фото: Алексей Билошицкий

Фото: Алексей Билошицкий

Фото: Алексей Билошицкий

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