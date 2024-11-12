В Запорожской области россияне устроили охоту дроном на маршрутку с людьми

Утром враг использовал FPV-дрон для удара по автобусу «Богдан» в поселке Приморское Запорожской области, где находились мирные жители прифронтовых населенных пунктов.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки пострадало только транспортное средство. Подробности инцидента еще уточняются. О состоянии пассажиров автобуса пока не сообщается.

Напомним, 11 ноября российские военные нанесли удар баллистической ракетой по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки разрушен весь дом, есть погибшие и раненые, среди них – дети. Сначала сообщалось о 8 пострадавших, позже количество пострадавших возросло до 14. Погибли 4 мирных украинца, в том числе мать троих детей.

Читайте также: