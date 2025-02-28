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В Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: сколько людей удалось спасти

В Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: сколько людей удалось спасти

Враг ударил по дому в Запорожье: вспыхнул пожар / Фото: t.me/s/dsns_telegram

В результате вражеской атаки пострадала 82-летняя женщина.

В Запорожье 27 февраля 2025 года вражеский БПЛА попал в многоэтажку, вызвав пожар.

Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.

"Пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали", — говорится в сообщении.

Повреждены соседние дома. ГСЧС помогли 43 людям, среди них 4 детей.

Также горели гараж и открытая территория. Работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, что ранее российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара пострадала 53-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

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