В Запорожье российский дрон попал в многоэтажку: сколько людей удалось спасти

В результате вражеской атаки пострадала 82-летняя женщина.
В Запорожье 27 февраля 2025 года вражеский БПЛА попал в многоэтажку, вызвав пожар.
Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.
"Пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали", — говорится в сообщении.
Повреждены соседние дома. ГСЧС помогли 43 людям, среди них 4 детей.
Также горели гараж и открытая территория. Работают спасатели и экстренные службы.
Напомним, что ранее российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара пострадала 53-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение.
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