В Запорожье СБУ уничтожила вражеский поезд в котором было 40 цистерн горючего - источники

СБУ ликвидировала важные поставки горючего для российских войск.

СБУ вместе с Силами обороны 14 декабря провела успешную спецоперацию, в ходе которой был уничтожен вражеский поезд в Запорожье.

Об этом сообщили ТСН источники в СБУ.

Операция преследовала цель прервать поставки горючего из оккупированного Крыма в временно оккупированную часть Запорожья. В результате было уничтожено 40 цистерн горючего, что нанесло значительные потери врагу, оцениваемых в $4 млн.

К проведению спецоперации привлечены сотрудники СБУ, ОСУО "Таврия", ГУР, ССО и СБС. Операция началась с диверсии на железнодорожных путях вблизи села Алексеевка Бильмацкого района, где во время движения поезда с цистернами были взорваны рельсы. Когда поезд остановился, а цистерны начали гореть, к делу присоединились РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия", поразившие локомотив и крайние вагоны. Это сделало невозможным попытки врага спасти часть горючего.

СБУ уничтожила вражеский поезд с горючим/Фото: ТСН

Благодаря слаженным действиям был уничтожен локомотив и 40 цистерн, а также выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала поставки горючего в российские войска.