В Запорожье СБУ уничтожила вражеский поезд в котором было 40 цистерн горючего - источники

СБУ ликвидировала важные поставки горючего для российских войск.
СБУ вместе с Силами обороны 14 декабря провела успешную спецоперацию, в ходе которой был уничтожен вражеский поезд в Запорожье.
Об этом сообщили ТСН источники в СБУ.
Операция преследовала цель прервать поставки горючего из оккупированного Крыма в временно оккупированную часть Запорожья. В результате было уничтожено 40 цистерн горючего, что нанесло значительные потери врагу, оцениваемых в $4 млн.
К проведению спецоперации привлечены сотрудники СБУ, ОСУО "Таврия", ГУР, ССО и СБС. Операция началась с диверсии на железнодорожных путях вблизи села Алексеевка Бильмацкого района, где во время движения поезда с цистернами были взорваны рельсы. Когда поезд остановился, а цистерны начали гореть, к делу присоединились РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия", поразившие локомотив и крайние вагоны. Это сделало невозможным попытки врага спасти часть горючего.
Благодаря слаженным действиям был уничтожен локомотив и 40 цистерн, а также выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала поставки горючего в российские войска.
Напоминаем, СБУ уничтожила РЛС оккупантов на Брянщине, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.
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