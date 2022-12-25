В Запорожье следующие 15 лет проведет за решеткой участник "народной милиции "ДНР"

На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорили участника так называемой «народной милиции «ДНР»
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой «народной милиции ДНР».
В составе оккупационных военных подразделений РФ участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.
С сентября, для содержания врагом территории Пологовского района, он как пулеметчик обустраивал огневые позиции вблизи с. Новояворовка.
Был в составе диверсионно-разведывательной группы. Во время боевого столкновения с подразделениями ВСУ взят в плен.
При публичном обвинении Запорожской областной прокуратуры он признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Но приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.
Досудебное расследование занималось СБУ.
Напомним, что ранее матрос-предатель из Крыма, попавший в плен в Херсонской области, приговорен к 13 годам заключения. Матрос, после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году, добровольно присягнул на верность агрессору.
Также в Бердичеве осудили прославлявшего оккупантов пенсионера. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.
К тому же к 15 годам лишения свободы приговорен одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России, вывесил в городе триколор и пытался похитить человека.
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