В Запорожье следующие 15 лет проведет за решеткой участник "народной милиции "ДНР"

На Запорожье к 15 годам за решеткой приговорили участника так называемой «народной милиции «ДНР»

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой «народной милиции ДНР».

В составе оккупационных военных подразделений РФ участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

С сентября, для содержания врагом территории Пологовского района, он как пулеметчик обустраивал огневые позиции вблизи с. Новояворовка.

Был в составе диверсионно-разведывательной группы. Во время боевого столкновения с подразделениями ВСУ взят в плен.



При публичном обвинении Запорожской областной прокуратуры он признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Но приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.



Досудебное расследование занималось СБУ.

Напомним, что ранее матрос-предатель из Крыма, попавший в плен в Херсонской области, приговорен к 13 годам заключения. Матрос, после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году, добровольно присягнул на верность агрессору.

Также в Бердичеве осудили прославлявшего оккупантов пенсионера. Также у пенсионера конфисковали ноутбук.

К тому же к 15 годам лишения свободы приговорен одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России, вывесил в городе триколор и пытался похитить человека.

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