В Запорожье слышны взрывы: оккупанты осуществили ряд ракетных атак

В Запорожье вечером 20 сентября произошли взрывы во время того, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Сети выкладывают фото задымления в пригороде Запорожья.

О взрывах сообщило "Суспільне".

"В Запорожье слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного". В городе объявлена воздушная тревога", – говорится в кратком заявлении.

Информацию о взрывах подтвердил и глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщив о ракетных атаках со стороны россиян.

"Враг нанес удар по Запорожскому району. Села Григоровка, Юлевка, Речное, поселок Камышуваха подверглись ракетным атакам. И все это в течение последнего часа. В Юлевке и Камышувахе — по три прилета", — говорится в заявлении.

По предварительной информации, российские войска применили ракеты С300.

Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

Напомним, утром 19 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью.

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