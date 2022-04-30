В Запорожье среди военных РФ растет количество "отказников": жалуются на ложь командиров

В Запорожском направлении среди военных Российской Федерации растет число так называемых "отказников": солдаты отказываются идти в бой.

Отмечается, что такие действия оккупантов государства-террориста становятся системным явлением во время войны в Украине. В частности, во временно захваченной Федоровке они жалуются на командиров, что их обманули.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Солдатам не нравится, что командиры обманули их при подписании контрактов. Мол, обещали операцию по "крымскому сценарию": отсутствие сопротивления среди украинцев, выделение жилья на захваченных территориях и спокойное прохождение службы. Впрочем, реальная картина оказалась не такой.

Военные РФ, увидев огромное количество утрат живой силы и техники, отказываются вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт. Чтобы разобраться, прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов вывезли в неизвестном направлении.

"В очередной раз призываем русских военных, переосмыслите ваши действия и сравните информацию, которую вам навязывают ваши командиры-преступники и лживая пропаганда с реальностью", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, у российских оккупантов начинается паника от хоть одного упоминания о Чернобаевке, где Вооруженные силы Украины уже 17 раз разбили врага. Солдаты массово отказываются идти в наступление по направлению к Чернобаевке, что вблизи Херсона. Зато ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом", среди призывников из "ДНР".

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