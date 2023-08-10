В Запорожье стало больше жертв российского обстрела: детали от МВД

Утром в больнице умерла еще одна женщина.

В результате обстрела Запорожья 9 августа число погибших возросло до трех, еще девять человек травмированы.

Об этом глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в Сети 10 августа.

"К сожалению, количество жертв российских обстрелов Запорожья возросло. Утром в больнице умерла еще одна женщина", – говорится в заявлении министра.

Он уточнил, что по состоянию на 8:30 известно о трех погибших и девяти травмированных в результате российской атаки. Один человек находится в тяжелом состоянии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Запорожье выросло количество погибших после атаки"

Пострадавшие в результате обстрела Запорожья 9 августа / Фото: Игорь Клименко

Напомним, под вечер 9 августа российские войска атаковали Запорожье ракетами и попали в церковь и супермаркет. Взрывной волной в соседних многоэтажках выбило стекла. Сначала на месте атаки сообщалось о трех погибших, однако одного человека удалось реанимировать.

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