В Запорожье тысячи человек вышли на улицы с требованием дать им оружие, чтобы восстать против оккупантов

В мероприятии принимают участие до 15 тысяч человек.

В Запорожье на одной из площадей собралось несколько тысяч местных жителей, желающих получить оружие для защиты города.

Об этом сообщил в эфире совместного марафона крупнейших украинских телеканалов советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он сказал, что собрание может достигать 15 тысяч человек. Отмечает, что подобные собрания проходят в разных городах Украины.

Украинцы показывают, что не готовы мириться с оккупантом.

В то же время в Бердянске Запорожской области местные жители с украинскими флагами вышли на митинг против российской оккупации и войск РФ, пытающихся захватить территорию Украины.