На Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении.
Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Запорожской ОВА.
На свои поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.
Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении. Итого победим! Слава Украине!
Напомним, что украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.
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