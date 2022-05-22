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На Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны

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На Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны

Фото: Associated Press

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении.

Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Запорожской ОВА.

На свои поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении. Итого победим! Слава Украине!

Напомним, что украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.

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