На Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны

На Запорожье украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии: им помогли партизаны

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении.

Благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Запорожской ОВА.

На свои поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении. Итого победим! Слава Украине!

Напомним, что украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.

Читайте также:

В Херсоне партизаны установили флаг Украины - город находится под оккупацией рашистов