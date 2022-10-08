В Запорожье в результате обстрела возросло количество жертв: под завалами нашли 19 погибших

Разбор завалов после ракетной атаки продолжается уже третий день подряд.

В результате обстрела Запорожья, совершенного российскими войсками 6 октября, количество жертв возросло до 19.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

"Найдено уже 19 человек", – проинформировали правоохранители.

Пока еще продолжаются работы по ликвидации последствий ракетного обстрела. Завалы домов вместе со спасателями и коммунальщиками разбирают около сотни жителей Запорожья.

Что известно о ракетном ударе по Запорожью

Ракетный обстрел Запорожья российские войска устроили утром 6 октября, выпустив семь ракет. В результате атак в городе вспыхнули пожары и были разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами.

По состоянию на вечер 7 октября сообщалось о 14 погибших, извлеченных из-под завалов пятиэтажки. Среди них был ребенок.

Запорожье под огнем: рашисты опять попали ракетами по жилому сектору – есть пострадавший

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