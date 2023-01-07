В Запорожье во время путинского "перемирия" слышны звуки взрывов

В Запорожье в субботу, 7 января, во время так называемого путинского "перемирия" слышны звуки взрывов.

Об этом пишет "Суспильне".

Взрыв раздался после объявления в городе воздушной тревоги в 22:02.

Обстоятельства происшествия неизвестны.

Напомним, российский диктатор Путин и оккупационное Минобороны объявило о так называемом "режиме прекращения огня" на 36 часов. Россия обещала не обстреливать Украину якобы до 24:00 7 января, однако с первых часов нарушила это же обещание.

Ранее около 5 утра 7 января 2023 г. в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

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