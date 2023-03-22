В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Запорожье в среду, 22 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Их было несколько.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

"В Запорожье раздался взрыв. В Запорожье раздались повторные взрывы", — говорится в сообщениях.

С начала суток в области уже вторично объявляют тревогу. Последняя началась в 08:41 и длится более трех часов.

В ОВА пока не прокомментировали сообщение о взрывах. Впрочем, людей просят находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, в Украине утром 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснели" все регионы. Была угроза ракетного удара. "Тревога" в большинстве областей длилась почти два часа.

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