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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

"Тревога" продолжается с 08:41.

В Запорожье в среду, 22 марта, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Их было несколько.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

"В Запорожье раздался взрыв. В Запорожье раздались повторные взрывы", — говорится в сообщениях.

С начала суток в области уже вторично объявляют тревогу. Последняя началась в 08:41 и длится более трех часов.

В ОВА пока не прокомментировали сообщение о взрывах. Впрочем, людей просят находиться в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги".

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, в Украине утром 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснели" все регионы. Была угроза ракетного удара. "Тревога" в большинстве областей длилась почти два часа.

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Дата публикации
Просмотры
7281
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