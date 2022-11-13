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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5548
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы: что произошло

Фото: Associated Press

ВСУ отразили воздушную угрозу.

В Запорожье вечером, 13 ноября, во время воздушной тревоги слышали взрывы. Это – работа сил ПВО.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа Сил нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши лучшие", — написал Куртев.

Обстрелы Запорожья: что известно

Россияне с начала полномасштабной войны постоянно обстреливают Запорожье своими ракетами и иранскими дронами. Вечером субботы, 12 ноября, российские военные обстреляли кассетными снарядами один из районов Запорожья. Снаряды упали вблизи 6 жилых домов.

12 ноября в Запорожье также прогремели взрывы. Городские власти сообщили об успешной работе систем ПВО, сбивших все воздушные цели врага. Также горожан призывали быть обрежными и не трогать обломки, если их увидят.

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Дата публикации
Просмотры
5548
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