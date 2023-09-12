В Запорожье во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв: что известно

В Запорожье во вторник, 12 сентября, раздался сильный взрыв. Город вероятно под обстрелами баллистических ракет.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В городе 12 сентября сразу после объявления воздушной тревоги раздался сильный взрыв. Город вероятно под обстрелами баллистических ракет.

"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья", — написал перед взрывом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В Воздушных силах Украины также предупреждали о ракетной опасности.

"Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области – угроза применения баллистического вооружения!", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября, во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожской области.

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