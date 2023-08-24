В Запорожье во время воздушной тревоги слышны взрывы

Оккупанты вероятно атакуют Запорожье ракетами.
В Запорожье в четверг, 24 августа, раздаются взрывы. Местные жители отмечают, что слышали ряд взрывов в городе.
Об этом пишут жители Запорожья в соцсетях.
Жители Запорожья сообщают, что слышали уже три взрыва. Мониторинговые телеграмм-каналы подвергаются, что, вероятно, город под обстрелом баллистических ракет.
Ранее в Запорожье объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации.
Пока официальной информации о ситуации в Запорожье нет. В 23:13 сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, российские войска в ночь на 24 августа атаковали Днепр ракетами. Одна из них повредила транспортный объект. Также повреждены киоски, кафе, банк, гостиница и заправка, а также многоэтажки.
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