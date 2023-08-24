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В Запорожье во время воздушной тревоги слышны взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Запорожье во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Запорожье раздаются взрывы / Фото: Associated Press

Оккупанты вероятно атакуют Запорожье ракетами.

В Запорожье в четверг, 24 августа, раздаются взрывы. Местные жители отмечают, что слышали ряд взрывов в городе.

Об этом пишут жители Запорожья в соцсетях.

Жители Запорожья сообщают, что слышали уже три взрыва. Мониторинговые телеграмм-каналы подвергаются, что, вероятно, город под обстрелом баллистических ракет.

Ранее в Запорожье объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации.

Пока официальной информации о ситуации в Запорожье нет. В 23:13 сообщили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, российские войска в ночь на 24 августа атаковали Днепр ракетами. Одна из них повредила транспортный объект. Также повреждены киоски, кафе, банк, гостиница и заправка, а также многоэтажки.

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245
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