В Запорожье во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Запорожье в ночь на 27 декабря во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает "Суспильне".
Воздушная тревога в регионе была объявлена 26 декабря в 23:53. После этого в городе были слышны звуки, похожие на взрывы.
Официальной информации об атаках российских террористов на город пока нет.
Ракетные обстрелы Запорожья
Российские террористы с начала полномасштабной войны России против Украины постоянно обстреливают Запорожье, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.
Так, в ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской общине.
Также кафиры нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.
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