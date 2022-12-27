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В Запорожье во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
648
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов

Фото: Associated Press

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Запорожье в ночь на 27 декабря во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушная тревога в регионе была объявлена 26 декабря в 23:53. После этого в городе были слышны звуки, похожие на взрывы.

Официальной информации об атаках российских террористов на город пока нет.

Ракетные обстрелы Запорожья

Российские террористы с начала полномасштабной войны России против Украины постоянно обстреливают Запорожье, убивая украинцев и уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Так, в ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской общине.

Также кафиры нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.

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Дата публикации
Просмотры
648
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