В Запорожье военные уничтожили десятки росгвардейцев, которых перебросили из Дагестана

К тому же ребята завладели трофеем, который теперь будет им.

На Запорожье ВСУ в ходе ожесточенного боя уничтожили несколько десятков рашистов и захватили вражеский БТР. По информации ТСН, украинцы расправились с подразделением "Росгвардии", которое оккупанты перебросили из Дагестана. Наши войска медленно продвигаются вперед. В настоящее время на юго-восточном направлении продолжаются ожесточенные артиллерийские дуэли. Рашисты готовят по жилым домам, в частности, в Орехове и Гуляйполе, а, отступая, безжалостно грабят украинские села.

Об этом говорится в ТСН.

Решето вместо забора и стены, едва выдержавших удар – жители Орехова показывают, как россияне обстреливают их городок. «Вот видишь, все побило. И шифер побило, окно побило, там 4 оконного стекла выбило – ну, что ты будешь говорить», — говорит Анна.

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Местные выбирают безопасное место для ночевки: не знают, куда оккупанты ударят в следующий раз.

На межсельской дороге – уничтожен автомобиль "Укрпочты", его до сих пор не убрали. Здесь в начале войны россияне расстреляли почтальонов, доставлявших людям пенсии. Сейчас почта в Новоселке не работает. Оккупанты разграбили все, что могли. «Валяли заборы, огороды, кафе, магазины всю ночь. Гуляли, стреляли здесь. Ходили кроликов в людей, гусей выстреливали. Шашлыки жарили», — говорит староста села Александр Шевченко.

В помещении старостинской общины разбито все – от кабинета председателя до медпункта и библиотеки.

Но читают ли оккупанты книги вообще? Через сутки оказалось: они перепутали села – вместо Донецкой области заехали в Запорожскую. Из Новоселовки наконец забрались, оставили на стене циничные автографы-уверения, что они несут украинцам мир.

Села на Орихищевщине и Гуляйпилле сейчас освобождает украинская армия. Ребята разбили целое подразделение, что россияне наспех выводили из Дагестана. Говорят, российские командиры бросили своих бойцов на произвол судьбы. «Офицеры их все сбежали. Ну, оставили пехоту, настреляли, блин», – говорят военные.

У наших бойцов есть потери, но гораздо меньше, чем у россиян. У тех – десятки убитых и пленных. Среди трофеев – огромное количество оружия и боекомплектов, а также БТР. Теперь эта техника будет служить украинской армии. Русской сивмолики здесь уже нет. Ребята говорят, ждут первой возможности, чтобы проверить новый трофей в бою. Уверяют, врагам здесь сладко не будет.

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