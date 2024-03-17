На Запорожье враг 5 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Роботиного и Вербового — Генштаб

Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. В частности, на Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба вечером 17 марта.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

В возведении Генштаба говорится, что на Купянском направлении враг дважды безуспешно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

"Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Басово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области", — сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении украинская армия отразила атаку противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Нетайлово и Новоселовка Первая. Артиллерийских и минометных, среди них Новобахмутовка", — сообщают в Генштабе.

На Херсонском направлении в течение суток россияне трижды атаковали позиции ВСУ на левом берегу Днепра.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очаков Николаевской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Садовое Херсонской области.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава противника", — сообщил Генштаб.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Сумской области пограничники, совместно с бойцами ВСУ, помешали трем враждебным диверсионно-разведывательным группам пробраться вглубь Украины.

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